L’UEFA a dévoilé l’arbitre qui officiera lors de la rencontre de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG. Cüneyt Cakir a été désigné par l’instance européenne. L’arbitre turc dirigera ainsi son 38e match de Ligue des champions, dont 5 demi-finales et la finale 2015 entre la Juventus et le FC Barcelone.

Le PSG a déjà été arbitré à deux reprises par Cakir et n’a gagné aucun de ses deux matchs. Le Bayern avait ainsi disposé de la formation parisienne 3-1 et Paris avait obtenu le nul face à Chelsea en huitièmes de finale aller.