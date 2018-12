Mercredi, l’Olympique Lyonnais se déplacera à Kiev pour y affronter le Shakhtar Donetsk, lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (21h, à suivre en direct sur notre site). Un match décisif pour les Gones, qui se qualifieraient pour les huitièmes de finales de la compétition en cas de victoire ou de match nul. Pour parler de cette rencontre, Jean-Michel Aulas a fait le tour des médias.

Dans un entretien accordé au journal Le Progrès, le président de l’OL a affiché la grande confiance qu’il place en ses joueurs. « Le Shakhtar est une équipe de qualité, et je ne veux surtout pas la dédaigner. Mais elle est moins forte que Manchester City, que nous avons mis en échec, et nous sommes meilleurs qu’elle. Il faut qu’on soit à 100% et on le sera. Et puis, on dispose de deux possibilités de se qualifier, une victoire et un nul, et on ne va pas laisser passer ces opportunités. » Verdict mercredi soir.