Réaliser l’exploit. Trois semaines après son match nul et vierge au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais avait une nouvelle fois rendez-vous avec le FC Barcelone ce mercredi soir, mais cette fois-ci au Camp Nou, pour son huitième de finale retour de Ligue des Champions. Et en Catalogne, le club rhodanien voulait créer la sensation en éliminant le Barça pour se qualifier pour les quarts de finale de C1. Pour cela, Bruno Genesio alignait un 5-3-2 avec un duo Dembélé-Depay en attaque. Ernesto Valverde optait lui pour un 4-3-3 classique. Mais l’OL n’a pas réussi à créer la sensation, puisque les locaux se sont imposés 5-1. Après deux interventions de Lopes (4e, 14e) et une tentative de Ndombele (10e), le Barça ouvrait le score sur penalty pour une faute plus que litigieuse de Denayer sur Suarez. Messi s’en chargeait et plaçait une magnifique panenka (17e, 1-0). Dembélé tentait de répondre mais ne trouvait pas le cadre (20e), à l’inverse de Suarez qui obligeait Lopes à s’envoler (29e). Mais le portier lyonnais s’inclinait une seconde fois.

Messi lançait Suarez qui servait sur un plateau Coutinho, qui n’avait plus qu’à conclure dans le but vide (31e, 2-0). Lopes, touché après l’ouverture du score, devait ensuite laisser sa place à Gorgelin (34e). Le Barça menait donc 2-0 à la pause après d’autres tentatives de Suarez (37e) et Messi (40e). En deuxième période, Marçal sauvait son équipe sur un ballon piqué de Messi (47e). Un geste très important, d’autant plus que l’OL réduisait l’écart derrière. Après un corner, Depay trouvait Marcelo qui remettait dans l’axe. Présent dans la surface, Tousart envoyait alors une reprise de volée au fond des filets (58e, 2-1). Reboostés, les Gones poussaient mais Fekir (63e) puis Depay (66e) se manquaient. Finalement, le Barça se mettait à l’abri. Alors que Coutinho avait trouvé le petit filet extérieur un peu plus tôt (68e), Messi marquait un doublé (78e, 3-1). L’OL prenait l’eau et Piqué enfonçait le clou en contre (81e, 4-1). Dans un temps-fort, les locaux déroulaient et Dembélé y allait même de son but en fin de match (86e, 5-1). Au Camp Nou, le club rhodanien s’inclinait donc lourdement (1-5) et disait donc adieu à la Ligue des Champions.