Ce soir, l’Olympique Lyonnais disputait son cinquième match de Ligue des Champions de la saison sur le terrain du Zenit. Une rencontre très importante pour les Gones qui avaient l’occasion de valider leur billet pour les huitièmes de finale en cas de victoire en Russie. Un objectif alléchant, même si Rudi Garcia devait composer sans Memphis Depay, Houssem Aouar, Thiago Mendes et Martin Terrier.

Deuxièmes du groupe G avant le coup d’envoi, les Rhodaniens ont été chahutés par leurs hôtes. Une rencontre où le défi physique a souvent primé sur la technique. Et c’est sur corner qu’Artem Dzyuba a mis les siens sur orbite d’un coup de tête gagnant (1-0, 42e). Une action entachée par une faute sur Marçal non sifflée. Une réalisation suivie d’une deuxième en toute fin de match sur une frappe du gauche d’Ozdoev déviée par Marcelo (2-0, 85e). Résultat : cette défaite permet au Zenit de passer deuxième du groupe (grâce à une meilleure différence de but particulière) et donc de faire reculer l’OL au troisième rang. La qualification est plus que jamais en danger.

