Rencontre décisive dans ce Groupe G de la phase de poules de la Ligue des Champions. Si le RB Leipzig a pris le large en tête, le Zenit, l’OL et Benfica vont vraisemblablement se disputer la deuxième position. Les Rhodaniens accueillaient les Portugais, après leur défaite à Lisbonne il y a deux semaines (2-1). Victoire impérative donc pour ne pas passer dernier, et pour ce match, Rudi Garcia misait sur un 4-4-2 avec Moussa Dembélé et Memphis Depay en pointe et Aouar sur un flanc. Au final, les pensionnaires du Groupama Stadium se sont imposés sur le score de 3-1.

Tout avait bien commencé pour les Lyonnais, puisqu’après quatre minutes de jeu seulement, Joachim Andersen mettait les siens devant, après un bon centre de Dubois (1-0). Dominateurs, les locaux allaient frapper une deuxième fois, cette fois via Memphis Depay, auteur d’une lourde frappe après un service d’Aouar (2-0, 33e). Bien dans leur match, les Lyonnais ont continué de dominer en deuxième période... Mais Haris Seferovic est parvenu à réduire l’écart d’une frappe croisée (2-1, 76e). Pas de quoi faire trembler Lyon, puisque Traoré signait le 3-1 à la 89e, d’une belle frappe excentrée. L’OL signe une bonne opération et passe deuxième, grâce à la défaite du Zenit contre Leipzig également, avec deux journées à jouer seulement. Les Rhodaniens ne dépendent donc que d’eux mêmes pour se qualifier.