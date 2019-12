Ce lundi, à Nyon, en Suisse,avait lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris SG a hérité du Borussia Dortmund quand l’Olympique Lyonnais devra se coltiner la Juventus Turin. Pavel Nedved, vice-président de la Vieille Dame, a réagi.

« C’est très intéressant. C’est vrai que c’est toujours très difficile ce type de tirage, tout dépend de notre état de forme. Non, je ne pense pas, on joue dans deux mois et il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans cet intervalle. Ça dépend de l’état de forme et il est difficile de dire dans quel état seront les équipes. Nous essaierons d’être en forme. On n’a pas l’habitude de détailler. La force collective de Lyon c’est qu’il a toujours des grands talents comme dans les grandes équipes. C’est une équipe de grande qualité », a expliqué l’ancien milieu de terrain tchèque au micro de RMC Sport.