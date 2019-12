La phase de poules de la Ligue des Champions 2019-2020 est désormais terminée. Les derniers matches de la sixième journée viennent de se terminer et on connaît les seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Il restait en effet deux billets à prendre ce mercredi pour la phase finale. Dans le groupe C, l’Atalanta Bergame a disposé du Shakhtar Donetsk (3-0) et continuera donc l’aventure en C1, pour la première fois de son histoire.

Enfin, dans la poule D, l’Atlético de Madrid, qui recevait le Lokomotiv Moscou, et le Bayer Leverkusen, opposé au Real Madrid, se battaient pour la dernière place en huitièmes de finale. Vainqueurs du club russe sur le score de 2-0, les Colchoneros de Diego Simeone verront bel et bien le prochain tour. Rendez-vous désormais lundi midi pour le tirage au sort des huitièmes de finale.

Les clubs qualifiés :

Premiers de poule :

Liverpool

PSG

Manchester City

Bayern Munich

RB Leipzig

Juventus

FC Barcelone

Valence

Deuxièmes de poule :

Naples

Real Madrid

Tottenham

Chelsea

Olympique Lyonnais

Borussia Dortmund

Atalanta Bergame

Atlético de Madrid