Titulaire lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, Corentin Tolisso a vécu une triste soirée marquée par l’élimination du Bayern Munich. Et pour le Français, il s’agit de la plus grosse déception de sa jeune carrière.

« Clairement. J’avais déjà, perdu une demie l’an dernier avec l’OL. Cette année c’est en Ligue des Champions. C’est très dur. Ça s’est joué à quelques détails. Ce soir, on a vraiment tout donné. On voulait gagner ici. On a fait un très gros match. Ce soir, on est tous très déçus, après il faut toujours aller de l’avant et se concentrer sur le prochain objectif », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.