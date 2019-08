La Ligue des Champions reprend tout doucement le pas sur l’actualité. Ce soir avait lieu la fin des matchs aller pour le troisième tour de qualification. Au programme, le FC Bâle, le Celtic ou encore l’Olympiakos étaient sur les terrains en ce mercredi soir.

Au niveau des résultats, l’Olympiakos s’est imposé sur la plus petite des marges face à l’Istanbul Basaksehir (0-1) dans un match qui s’est terminé par l’expulsion du Turc İrfan Can Kahveci (80e). Cluj et le Celtic se sont quittés sur un match nul (1-1), James Forrest (37e) ayant répondu à l’ouverture du score de Mario Rondón (28e). Le FC Bâle a été surpris sur sa pelouse contre les Autrichiens du LASK (1-2). Le gros résultat de la soirée est à mettre au compte de Rosenborg qui s’est imposé sur le terrain de Maribor (3-1) grâce notamment à un double de l’ancien Stéphanois Alexander Søderlund (50e, 63e).

Les résultats de la soirée :

Istanbul Basaksehir (Turquie) 0-1 Olympiakos (Grèce) : Masouras (53e) pour l’Olympiakos.

CFR Cluj (Roumanie) 1-1 Celtic (Ecosse) : Rondón (28e) pour Cluj ; Forrest (37e) pour le Celtic.

Bâle (Suisse) 1-2 LASK (Autriche) : Zuffi (87e) pour Bâle ; Trauner (50e) et Klauss (82e) pour LASK.

Maribor (Slovénie) 1-3 Rosenborg (Norvège) : Tavares (70e) pour Maribor ; Søderlund (50e, 63e) et Jensen (71e) pour Rosenborg.

