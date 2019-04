Demain soir, le FC Barcelone et Manchester United vont croiser le fer en quart de finale retour de l’UEFA Champions League (match à suivre en live commenté sur notre site). Pour rappel, les Blaugranas avaient pris une belle option sur la qualification en s’imposant 1 à 0 sur la pelouse d’Old Trafford. Mais les Mancuniens espèrent bien faire une nouvelle remontada comme lors du tour précédent où ils ont éliminé le PSG.

Pour cela, Ole Gunnar Solskjaer pourra compter sur un groupe de 22 joueurs. Les Français Paul Pogba et Anthony Martial seront bien du voyage. Idem pour Alexis Sanchez, Nemanja Matic et Matteo Darmian, qui ont été absents récemment pour cause de blessure.

Le groupe de Manchester United :

David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant, Diogo Dalot, Matteo Darmian, Ashley Young, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Chris Smalling, Luke Shaw, Fred, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Anthony Martial, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Marcus Rashford.