Alors que la finale de la Ligue des Champions se déroule samedi soir à 21h (une rencontre à suivre sur notre live commenté), Tottenham a dévoilé un groupe de 23 joueurs qui feront le voyage vers Madrid pour affronter Liverpool. Mauricio Pochettino peut compter sur une équipe au complet avec notamment le retour d’Harry Kane en attaque.

Auteur d’un triplé en demi-finale contre l’Ajax Amsterdam, Lucas Moura est bien du voyage tout comme les Français Hugo Lloris et Moussa Sissoko. Plusieurs jeunes du centre de formation comme George Marsh, Oliver Skipp, Alfie Whiteman ou encore Kyle Walker-Peters ont également pris la direction de l’Espagne.

Gardiens : Hugo Lloris, Michel Vorm, Paulo Gazzaniga, Alfie Whiteman

Défenseurs : Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Kyle Walker-Peters, Juan Foyth, Serge Aurier, Ben Davies

Milieux : Harry Winks, Victor Wanyama, Eric Dier, Moussa Sissoko, Dele Alli, Christian Eriksen, George Marsh, Oliver Skipp

Attaquants : Heung-Min Son, Harry Kane, Erik Lamela, Fernando Llorente, Lucas Moura

