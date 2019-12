La dernière journée des phases de poules de la Ligue des Champions débute demain. L’heure est donc de savoir quelles équipes finiront à quelles places dans leur poule. Le FC Barcelone se déplace au stade Giuseppe-Meazza afin d’affronter l’Inter Milan. Les Catalans (11 pts) sont sûrs de terminer premier de leur groupe, puisqu’ils possèdent quatre points d’avance sur ses deux poursuivants que sont les Nerazzurri et le Borussia Dortmund (9 pts).

Pour cette rencontre, Ernesto Valverde a décidé de faire tourner. L’entraîneur espagnol a convoqué un groupe de 20 joueurs qui comprend pas mal de jeunes du club. Mais il faut également noter certaines absences. Ainsi, Lionel Messi est laissé au repos. Avec lui, Gerard Piqué, Jordi Alba, Nélson Semedo, Arthur, Sergi Roberto et Ousmane Dembélé manquent eux aussi à l’appel.

Le Groupe du FC Barcelone :

Ter Stegen, Neto, Peña - Todibo, Lenglet, Wagué, Umtiti, Firpo, Araujo, Morer - Rakitic, Sergio, Aleña, Frenkie, Vidal, Riqui - Suarez, Griezmann, Perez, Fati.

