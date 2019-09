Brillant lors de première journée de l’UEFA Champions League face au Real Madrid (victoire 3-0), le Paris Saint-Germain va tenter de poursuivre sur sa belle lancée mardi face à Galatasaray (match à suivre en direct en live commenté sur notre site).

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devra faire sans Neymar, qui va donc purger son dernier match de suspension. Bakker, Bulka, Cavani, Dagba, Draxler, Kehrer et Mbe Soh ne sont pas non plus du voyage. En revanche, le technicien allemand pourra compter sur Kylian Mbappé, qui a fait son retour ce week-end face à Bordeaux.

Le groupe du PSG :

Aouchiche, Bernat, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappé, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti

Le groupe parisien pour le match @GalatasaraySK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 30, 2019

