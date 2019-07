Les tours préliminaires de la Ligue des Champions ont débuté et les équipes avaient rendez-vous avec le deuxième tour aujourd’hui. Le premier duel intéressant mettait aux prises le PSV Eindhoven et le FC Bâle. Le match a tenu toutes ses promesses. Le Portugais Bruma a rapidement ouvert le score (14e) avant que le FC Bâle retourne peu à peu la situation avec des buts d’Albian Ajeti (45e +1) et d’Omar Alderete (79e). Se dirigeants vers la défaite et terriblement malmenés, les Boeren ont finalement arraché la victoire à domicile grâce à Sam Lammers (89e) et Donyell Malen (90e +2). Un succès 3-2 qui ne garantit pas la qualification puisque les Suisses ont inscrit deux buts à l’extérieur.

Autre "choc" à ce stade de la compétition, le duel entre le Viktoria Plzen et l’Olympiacos n’a pas vraiment était impressionnant. Les Tchèques ont dominé le jeu sans pour autant trouver la faille. Le match nul 0-0 est finalement logique. Copenhague a de son côté tenu son statut de favori contre les Gallois de The New Saints (2-0) tout comme l’APOEL Nicosie face aux Monténégrins de Sutjeska (1-0). Enfin, le Dinamo Zagreb a pris le meilleur sur les Géorgiens de Saburtalo (2-0).

Les matches :

Viktoria Plzen (CZE) 0-0 Olympiacos (GRE)

Saburtalo Tbilisi (GEO) 0-2 Dinamo Zagreb (CRO) : Mislav Orsic (67e) et Bruno Petkovic (78e sp) pour Zagreb

The New Saints (WAL) 0-2 Copenhague (DAN) : Pieros Sotiriou (18e) et Robert Skov (61e sp) pour Copenhague

PSV Eindhoven (PBS) 3-2 FC Bâle (SUI) : Bruma (14e), Sam Lammers (89e) et Donyell Malen (90e +2) pour le PSV Eindhoven ; Albian Ajeti (45e +1) et Omar Alderete (79e) pour Bâle

Sutjeska (MNT) 0-1 APOEL Nicosie (CHY) : Tomas De Vincenti (42e sp) pour Nicosie

