Les Français et la Ligue des Champions, une grande histoire d’amour. En C1, les Tricolores ont souvent eu de bons résultats et ont marqué l’histoire de la compétition. Ainsi, plusieurs joueurs de l’Hexagone sont présents dans les meilleurs buteurs de cette épreuve.

Et un joueur vient de faire une entrée fracassante dans ce classement. En effet, avec un triplé marqué contre le Club Bruges, mardi soir (0-5), Kylian Mbappé (20 ans) devient l’égal d’un certain Michel Platini avec 17 réalisations. L’attaquant parisien a encore de belles années devant lui avant de rattraper Karim Benzema, véritable référence avec ses quatre titres remportés et ses 60 buts dans la compétition.

Le top 10 des meilleurs buteurs français en Ligue des Champions :

Karim Benzema : 60

Thierry Henry : 51

David Trezeguet : 32

Jean-Pierre Papin : 28

Antoine Griezmann : 22

Nicolas Anelka : 20

Franck Ribéry : 18

Kylian Mbappé : 17

Michel Platini : 17

Sylvain Wiltord : 17