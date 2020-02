Cela fait cinq ans que le FC Barcelone n’a plus remporté la Ligue des Champions. Une série que les Catalans veulent briser cette saison mais la tâche s’annonce difficile. Dans un entretien pour Mundo Deportivo, Lionel Messi a révélé quelles étaient selon lui les équipes les mieux armées pour remporter la C1.

« Toutes les équipes sont difficiles à jouer. Paris est allé à Dortmund et a perdu, Liverpool est allé sur le terrain de l’Atlético et a perdu. Mais je pense que Liverpool, la Juventus, Paris et Madrid sont les plus forts aujourd’hui », a déclaré le sextuple Ballon d’Or. En attendant de rencontrer ces cadors peut-être plus tard dans le tableau final, le FC Barcelone devra se débarrasser de Naples en huitièmes de finale. Le match aller se tiendra mardi prochain au Stade San Paolo.