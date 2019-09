Le FC Barcelone retrouve les chemins de la Ligue des Champions mardi soir (21h00) avec un déplacement en Allemagne du côté du Signal Iduna Park pour y affronter le Borussia Dortmund. Et le club catalan vient de dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour cette première journée de la phase de poule du groupe F.

Ernesto Valverde a convoqué 22 joueurs pour cette rencontre. À noter le retour officiel de Lionel Messi dans le groupe alors qu’il n’a toujours pas joué cette saison avec le Barça à cause d’une blessure à la cuisse. Reste à savoir le temps de jeu qui lui sera accordé.

