A l’aller, le FC Barcelone s’était imposé largement sur le score de 3 buts à 0 au Camp Nou. Une semaine plus tard, tout Liverpool espérait réaliser une remontada à Anfield pour espérer se qualifier pour la grande finale de la Ligue des Champions qui se jouera à Madrid. Et les hommes de Jürgen Klopp avaient raison d’y croire. Malgré les absences de Mohamed Salah et de Roberto Firmino, les Reds démarraient très fort puisque Divock Origi ouvrait rapidement le score. Suite à une frappe repoussée de Jordan Henderson, le Belge suivait parfaitement et poussait le ballon au fond des filets (1-0,7e).

Après des occasions de part et d’autre, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur ce score. Malgré plusieurs sauvetages de ter Stegen, Liverpool réussissait à doubler la mise grâce à une frappe puissante de Wijnaldum (2-0, 54e). Puis, le Hollandais trompait encore le portier allemand. Servi par Shaqiri, il claquait une tête gagnante (3-0, 56e). Les Reds poussaient et arrivaient à trouver la faille. Alors qu’il se préparait à laisser le corner à Shaqiri, Alexander-Arnold, rusé, centrait et trouvait Origi qui propulsait le cuir au fond des filets (4-0, 79e). Si la tension était palpable en fin de rencontre, Liverpool tenait bon et réalisait une incroyable remontada. Un an après la défaite face au Real Madrid, les joueurs de Jürgen Klopp vont pouvoir prendre leur revanche en jouant une nouvelle finale de Ligue des Champions.

