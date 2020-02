Liverpool a été surpris sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce mardi (1-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Un succès que les Colchoneros ont fêté comme il se doit. Des célébrations qui n’ont pas franchement plu du côté des Reds, à l’image d’Andy Robertson.

« On sait qu’on peut être meilleur que ça. On le montrera au retour. Ils ont célébré comme s’ils étaient passés en quart de finale. Mais il reste quelques semaines avant le match retour. On aura le temps de préparer ça. On sait que les supporters seront là à Anfield, qu’on sera là, on verra bien au retour », a lâché l’Écossais au micro de BT Sport.