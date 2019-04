Battu 1-0 par le FC Barcelone sur sa pelouse lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester United est en ballottage défavorable au moment de se déplacer au Camp Nou (rencontre à suivre ce mardi à partir de 20h sur notre live commenté) Une situation qu’a déjà connu les Reds Devils au tour précédent face au Paris Saint-Germain. Après une défaite 2-0, la formation anglaise s’est imposé 3-1 au retour.

Un exploit qui trotte dans toutes les têtes et notamment dans celle d’Ole Gunnar Solskjær. Le coach norvégien de Manchester United pense qu’il est possible d’inverser la tendance en Catalogne : « les souvenirs de Paris aideront les joueurs. Cela montre que nous pouvons nous appuyer dessus. Bien sûr que jouer le Barcelone au Camp Nou sera difficile, mais nous avons un but de moins à remonter (que face au Paris Saint-Germain ndlr). »