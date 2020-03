Dans une semaine, le 17 mars, l’Olympique Lyonnais va affronter la Juventus Turin. Vainqueurs à l’aller 1 à 0, les Gones ne savaient pas si cette rencontre se déroulerait à huis clos ou pas en raison de l’épidémie de coronavirus qui touche l’Italie, mais également la France. Contacté par nos confrères de L’Équipe ce mardi, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, a fait une annonce.

« La Juve nous a confirmé que l’on jouait mardi soir à huis clos à Turin. Cela a été validé par l’UEFA (...) Le premier ministre italien a dit qu’aucun match ne devait se jouer, puis a dit que cela concernait les matches nationaux et pas internationaux. Ce qui nous inquiète, ce sont ces dispositions à géométrie variable. Et pour les matches internationaux, bizarrement, on ne protège pas les équipes visiteuses... » Affaire à suivre...