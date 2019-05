Tombeur de l’Ajax Amsterdam en demi-finale de la Ligue des Champions (défaite 1-0 puis victoire 3-2 à l’extérieur), Tottenham disputera finalement la finale contre une équipe anglaise : Liverpool. Un duel alléchant pour les Reds qui viennent de devenir la huitième équipe anglaise à atteindre ce stade de la compétition. Ses prédécesseurs sont Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United et Nottingham Forest.

Toutefois, seules cinq formations ont décroché le Graal. Aston Villa et Chelsea se sont imposés une fois, Nottingham Forest à deux reprises et Manchester United trois fois. Néanmoins le record de succès pour un club anglais dans la compétition est détenu par Liverpool et ses 5 titres. Pour rentrer dans un cercle encore plus fermé, Tottenham devra empêcher les Reds de décrocher un sixième trophée.