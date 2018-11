La France tombe de haut en Ligue des Nations. En déplacement aux Pays-Bas, les champions du Monde ont montré un visage très inquiétant en se faisant promener durant 90 minutes. Grâce à un Hugo Lloris dans un grand soir, ils n’ont finalement perdu que 2-0 avec but de Georginio Wijnaldum juste avant la pause (44e) et un penalty de Memphis Depay dans le temps additionnel (90e+5), après une faute de Sissoko.

Un score plutôt flatteur pour les Bleus qui ont subi tout le match. Les attaquants, Giroud et Mbappé en tête, n’ont pas existé de la rencontre alors que le milieu Kanté-Matuidi-Nzonzi n’a pas vu le jour. Sur les côtés, Digne et Pavard ont affiché de grosses difficultés. Avec cette défaite, les Tricolores n’ont plus du tout leur destin entre leurs mains puisque les Hollandais reviennent à un petit point, avant de se déplacer en Allemagne lundi prochain. Les Bleus eux n’ont plus de match à jouer...

