Grâce à son match nul à Milan contre l’Italie (0-0) ce samedi soir, le Portugal a obtenu le premier billet pour la phase finale de cette Ligue des Nations. Et la sélection de Fernando Santos accueillera le Final Four en juin prochain ! En effet, il y a plusieurs mois, les trois formations du groupe 3 de la Ligue A, à savoir la Pologne, l’Italie et donc le Portugal, s’étaient positionnés pour recevoir les autres nations du tournoi final.

Vainqueur de cette poule avant même de jouer son dernier match contre la sélection polonaise mardi soir, la Seleção das Quinas est assurée d’être le pays organisateur de cette phase finale. Comme le précise l’UEFA sur son site internet, cette décision sera confirmée le 3 décembre prochain par le Comité Exécutif. Dans le même temps, le tirage au sort de la phase finale sera organisé.