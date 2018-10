Pour cette quatrième journée de Ligue des Nations, la Roumanie recevait la Serbie pour un choc au sommet. Les deux équipes qui se disputent la tête du Groupe 4 de la Ligue C faisaient preuve d’une envie d’aller de l’avant en première période. Néanmoins, cela ne suffisait pas et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge après un penalty manqué de Dusan Tadic (45e).

Réduits à 10 juste avant la pause suite à l’expulsion de l’ancien Auxerrois Gabriel Tamas, les Roumains subissaient en seconde période mais tenaient bon. L’espace d’un instant, Aleksandar Mitrovic pensait donner la victoire aux siens avant d’être signalé hors-jeu (85e). Les deux équipes se quittent donc sur un score de parité (0-0). Une bonne opportunité pour le Monténégro qui joue contre la Lituanie ce soir de venir s’intercaler entre la Serbie et la Roumanie en cas de succès.