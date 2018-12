À seulement 17 ans, Rodrygo Goes s’est officiellement engagé avec le Real Madrid en juin dernier. Alors qu’il ne rejoindra la Casa Blanca que l’été prochain, il continue de parfaire sa formation du côté de Santos, au Brésil. Faisant partie des meilleurs U17 du monde, le jeune Auriverde était sollicité par de très nombreuses grandes écuries européennes.

Selon les informations du journal AS, le FC Barcelone était également très intéressé par l’attaquant. C’est ce qu’a déclaré Nick Arcuri, l’agent du joueur, au quotidien sportif espagnol. « Madrid a conclu un accord avec Santos avant d’autres équipes parce que Rodrygo a toujours eu ce rêve depuis son enfance. Barcelone et d’autres grands clubs le voulaient aussi, mais il a écouté l’offre de Madrid et n’a pas douté. » Reste à savoir s’il réussira chez les Merengues.