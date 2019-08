Alors que les deux clubs continuent de négocier - le PSG ayant refusé la dernière offre de prêt avec option d’achat des Catalans - le champion d’Espagne en titre à l’air convaincu que cette opération arrivera à bon port.

Et pour cause, comme l’explique la radio catalane RAC1, le FC Barcelone a déjà préparé sa campagne médiatique pour l’arrivée du joueur. Un spot vidéo a déjà été fait et le club a commandé de nombreux maillots supplémentaires à Nike pour satisfaire la demande que provoquerait le retour du Brésilien au Camp Nou. Confiants les Barcelonais...

