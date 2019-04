Recruté à prix d’or après le départ inattendu de Neymar au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a très rapidement fait parler de lui en Catalogne. Outre sa grosse blessure, le Français était surtout critiqué pour son hygiène de vie peu recommandable et surtout pour ses nombreux retards à l’entraînement. Ancien secrétaire technique blaugrana impliqué dans le transfert, Robert Fernandez raconte qu’il était au courant des us et coutumes du joueur.

« A propos du transfert d’Ousmane Dembélé, je savais tout. Je connaissais sa situation (à Dortmund), qu’il arrivait en retard aux entraînement là-bas. Moi aussi j’arrivais en retard quand Johan (Crujff) était l’entraîneur et je jouais pourtant tous les dimanches. Il n’y avait aucun problème », a-t-il déclaré à beIN Sports.