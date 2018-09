Le FC Barcelone est, comme tous les gros clubs du Vieux Continent, une formation à part. Que ce soit sur le terrain ou en termes historiques, il a toujours fait bouger les choses, comme le fut sa manière de jouer.

Mais cette fois, on ne parle pas seulement de football. Le club catalan vient d’annoncer vouloir changer son logo. Cette résolution a été soumise aux socios et devra être acceptée ou non le 20 octobre.