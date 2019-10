Nouveau coach de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel a réalisé des débuts probants. Le technicien français a permis à son équipe de dominer le rival, l’Olympique Lyonnais (1-0), avant de battre les Girondins de Bordeaux (1-0). Avant d’affronter Amiens ce dimanche, il est revenu en conférence de presse sur un événement émouvant. Ce 27 octobre sera le premier anniversaire de la mort de Vichai Srivaddhanaprabha, ancien propriétaire de Leicester. Coach du club anglais au moment des faits, Claude Puel a rendu un bel hommage à son ancien président.

« Ce 27 octobre sera un jour si particulier pour Leicester et moi-même. Un jour mêlé de tristesse et d’admiration. Il y a un an, la disparition du président Vichai Srivadddhanaprabha nous a laissés orphelins. Il avait conquis un club, une ville et des milliers de supporters, lesquels formaient avec lui une seule famille. Il était un mécène au grand cœur. Sa gentillesse, sa disponibilité et son charisme en faisaient un leader différent. Il était un homme attentionné avec chacun avant d’être un dirigeant d’exception. [...] Un an après, je songe encore à tout ce qu’il a construit, à tout le bien qu’il a répandu autour de lui, mais aussi la fierté qu’il a rendue à Leicester. J’ai une pensée émue pour tous ses proches. J’ai eu le privilège d’être l’entraîneur de son club et j’en suis simplement très fier. Le souvenir de Vichai restera à jamais dans ma mémoire. » Vichai Srivadddhanaprabha aura permis sous sa présidence à Leicester de monter en Premier League et même de remporter le titre lors de la saison 2015-2016.