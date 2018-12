Un but d’anthologie ! Voilà comment certains décrivent ce matin la réalisation de Ousmane Dembélé hier soir face à Tottenham lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Le champion du monde a mystifié les défenseurs des Spurs après une course de 50 mètres et un crochet dévastateur. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux, et notamment les twittos, admiratifs de l’oeuvre du Français.