Élue plus beau but de la dernière Coupe du Monde en Russie, la demi-volée de Benjamin Pavard contre l’Argentine (4-3, 8e de finale) est encore dans l’esprit de tous les supporters de l’équipe de France. Mais ce n’est pas tout. Nicolas Tagliafico, international argentin impliqué sur cette fameuse action, y pense encore lui aussi, comme il l’a raconté au micro d’ESPN en Argentine.

« Ce but, en plus d’être incroyable... Le ballon passe tout près de moi... C’est comme si je l’avais vécu au ralenti... Et sa volée termine sa course dans la lucarne... Un tas d’images me revient en tête rien que d’en parler. Ce ne sont pas de très bons souvenirs. J’espère que c’est une expérience qui nous servira pour ce qui nous attend à l’avenir », a lâché le défenseur de l’Ajax Amsterdam.