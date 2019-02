Normalement, ces huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne ne devaient être qu’une formalité pour le Borussia Dortmund, vainqueur de l’épreuve en 2017. En effet, les hommes de Lucien Favre recevaient le Werder Brême.

Rapidement mené au score avec un but de Rashica (5e), le BvB a mis les bouchées doubles et Marco Reus, l’homme très en forme du club de la Ruhr, remettait les deux formations à égalité avant la pause (45e +3). En deuxième période ? Aucun but. Mais c’est en prolongation que cette confrontation a basculé dans la folie. Pulisic donnait l’avantage au BvB (105e) mais trois minutes plus tard, Pizarro (108e) égalisait. Alors que Hakimi pensait donner la victoire aux siens (113e), l’ancien du Real Madrid voyait Pizarro s’offrir un doublé (119e). Quatre buts donc en moins d’un quart d’heure ! Aux tirs au but, c’étaient les joueurs du Werder les meilleurs. Alcacer et Philipp manquaient leur tentative et le BvB s’incline donc quatre tirs au but à deux et est éliminé, au stade des huitièmes de finale, de la Coupe d’Allemagne !