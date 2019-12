Pour la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain (1er) recevait Galatasaray (4e). Déjà assuré d’être premiers du groupe, les Parisiens ont lâché les chevaux et le score fut net et sans bavure, 5 à 0 pour le PSG avec des buts de Neymar, Sarabia, Icardi, Mbappé et Cavani.

Un geste a particulièrement marqué le match. En effet, un peu plus de 2 ans après l’affaire du penaltygate entre Edinson Cavani et Neymar, l’issue fut cette fois plus positive. Alors que Kylian Mbappé avait obtenu un penalty, Neymar l’a laissé au Matador uruguayen. Un geste de grande classe souligné par Twitter, qui a logiquement réagi sur la toile.