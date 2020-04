Arrivé au Real Madrid en 2014 à 15 ans avec le statut d’enfant star du football, Martin Ødegaard a connu des moments contrastés en Espagne. Assez irrégulier avec l’équipe réserve des Merengues, le milieu offensif norvégien a opté pour le prêt. Deux expériences aux Pays-Bas avec le SC Heerenveen et le Vitesse Arnhem. La seconde a été fabuleuse sous les ordres du coach russe Leonid Slutsky. Auteur de 11 buts et 11 passes décisives en 39 matches avec la formation néerlandaise, il a impressionné. La Real Sociedad qui a été conquise par Martin Ødegaard l’a d’ailleurs attiré en prêt cette saison et il continue sur de belles bases.

Il a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives en 28 matches avec le club basque et le Real Madrid veut lui faire une place dans l’entrejeu. Son ancien entraîneur Leonid Slutsky le voit réussir comme il l’a expliqué à l’agence de presse EFE : « peu importe qu’il s’agisse d’un 4-4-2 ou d’un 4-4-3, le système ne sera pas un problème pour lui. Il peut jouer en tant que n°10 ou sur l’aile, si possible à droite. Il est très fort mentalement, il a une grande confiance en lui. Il est hyper professionnel, presque comme un robot. » Le natif de Drammen devrait apprécier.