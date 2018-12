Toujours à la recherche d’un point de chute, Arsène Wenger multiplie les interventions médiatiques ces dernières semaines. La dernière en date concerne la situation de l’ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane. Ce dernier qui attend également une belle opportunité pour poursuivre sa carrière d’entraîneur, est régulièrement annoncé du côté de Manchester United. Et Wenger l’incite plus que jamais à rejoindre la Premier League.

« Si vous voulez travailler au plus haut niveau, c’est en Angleterre qu’il faut aller. L’Angleterre est le seul pays avec six clubs qui peuvent se battre pour le titre. Dans les autres pays, vous pouvez dire en général en décembre qui sera champion. Zinedine est dans une situation compliquée car il était dans le plus grand club du monde, et il ne peut aller seulement que dans le deuxième plus grand club. Ce qui signifie qu’il est à la croisée des chemins. Soit il part sur un projet sur le long terme, et il participe à la construction d’un club, où il retourne dans un club capable de remporter la Ligue des champions », a expliqué ainsi l’ancien manager d’Arsenal sur beIN Sports. Reste à savoir désormais quel choix va effectuer Zizou...