Luka Modric a succédé à 10 années de règne du duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo. Les deux monstres du football ont cependant réalisé une énorme saison tous les deux. En effet, l’Argentin en est à 46 buts cette saison avec le FC Barcelone, tandis que le Portugais a scoré à 40 reprises avec le Real Madrid ou la Juventus. Interrogé concernant la succession de ces deux monstres, Xavi s’est confié pour Marca.

« Il est difficile de trouver des successeurs à Messi et Ronaldo. Je ne pense pas qu’il y ait des cracks qui domineront avec autant de différence que ces deux-là. Qui peut marquer 50 buts ? Luis Suarez, par exemple, je pense que c’est le meilleur numéro 9 de l’histoire du FC Barcelone, mais il n’en marque que 30, pas 50. Le Ballon d’Or sera plus ouvert maintenant. Mbappé a un physique tellement développé qu’il n’a même pas besoin de faire du vélo. Physiquement, il me rappelle Thierry Henry », a ainsi déclaré Xavi.