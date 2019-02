Ce dimanche, un gros choc se jouait en Angleterre. Manchester City recevait Chelsea. Mais finalement, il n’y a pas eu match ! Les Citizens de Pep Guardioa ont marqué dès la 4e minute par Raheem Sterling et menaient déjà 4-0 à la pause. Score final ? Six buts à zéro pour les Skyblues. N’Golo Kanté est revenu sur cette cinglante défaite.

« Ils nous ont surclassés. C’était un échec collectif. Ils nous ont surclassés de la première minute à la dernière minute et ont fait la différence dans les premières minutes de la première mi-temps. C’était très difficile de revenir de ça. C’est une grande déception et nous devons réagir. Il est difficile d’accepter une telle défaite, mais nous avons beaucoup de matches à venir pour relever la tête et nous donner l’espoir d’obtenir de bons résultats à la fin de la saison. Nous avons tous la déception gravée sur nos visages. Mais nous avons beaucoup à apprendre de cela, et espérons que nous ne répéterons pas les mêmes erreurs à l’avenir », a avancé le milieu de terrain français sur le site officiel des Blues.