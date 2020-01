Les médias espagnols, Mundo Deportivo en tête, s’accordent pour dire que le FC Barcelone n’utilisera pas le délai qui lui est imparti jusqu’à demain pour tenter de recruter un attaquant cet hiver ! En quête d’un renfort offensif pour palier l’absence de Luis Suarez, qui a été opéré au début du mois et pourrait ne pas être de retour avant mai, le FC Barcelone s’était penché sur les dossiers Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), jugé prioritaire mais trop cher, puis Rodrigo Moreno (Valence CF), que le club che ne voulait laisser filer qu’à prix d’or.

Le média catalan explique que le Barça ajugé que les prix demandés étaient exagérés et qu’il a décidé d’être cohérent et de ne pas jeter l’argent par les fenêtres. D’autres options, moins onéreuses, étaient envisageables, mais les dirigeants blaugrana ont estimé qu’elle n’apportaient aucune plus-value au groupe de Quiqué Setién. C’est donc avec Messi, Griezmann, Ansu Fati et Dembélé que le Barça va terminer une saison très chargée.