Valentin Rongier (24 ans) est un joueur courtisé cet été. Malgré un contrat courant jusqu’en 2022, le milieu de terrain a en fait part de ses envies de départ à plusieurs reprises. L’OM apprécie beaucoup le joueur mais doit pour le moment surveiller tout ça de loin car le FC Nantes demande 15 M€. Cette somme est actuellement trop élevée pour les finances marseillaises.

Seulement à force d’attendre, Rongier pourrait bien aller voir ailleurs. D’après O Jogo, le FC Porto est prêt à passer à l’action. Le club portugais, dont l’entraîneur n’est autre que Sérgio Conceição, ancien technicien du joueur à Nantes, a proposé 10 M€ en plus de Majeed Waris et Chidozie Awaziem. L’attaquant et le défenseur étaient déjà prêtés aux Canaris la saison dernière.

