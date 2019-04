Il y a les pour et les contres. La VAR ne fait pas l’unanimité. Chaque semaine, les polémiques se multiplient à ce sujet. Ce mardi, c’est Olivier Létang, pourtant convaincu par la VAR au départ, qui a poussé un coup de gueule après la défaite du Stade Rennais à Nîmes.

« Concernant l’arbitrage, je pense que vous avez vu comme moi. Je n’ai pas envie de parler de l’arbitrage spécifiquement de ce soir. Globalement, on a un vrai problème en France avec l’arbitrage. Il y a une politique de l’autruche qui est faite par tout le monde. Mais tous les week-ends, et je n’ai pas envie de parler spécifiquement du Stade Rennais ; il y a des problèmes, des polémiques. Ça commence à faire beaucoup. Il faut tous qu’on règle ce problème, qu’on se mette autour de la table pour trouver les solutions car forcément ça ne peut pas continuer comme ça (...) Il y a des décisions qui sont surprenantes à tous les matches. Il y a le système de la VAR où personne ne comprend plus rien aujourd’hui. C’est la vérité. On ne sait plus quand elle doit être utilisée ou pas. Je vais être sincère, et je rejoins Christophe Galtier, j’étais pour la VAR. Aujourd’hui, je rejoins les rangs de Michel Platini. On ne peut pas continuer comme ça. On a un vrai problème de fond. Il faut le régler ! »