Demain soir, l’AS Monaco se déplacera sur la pelouse du Paris Saint-Germain pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (rencontre à suivre sur notre live commenté). Un match pour lequel le nouveau coach des Asémistes Robert Moreno passera son premier test. L’Espagnol a misé sur un groupe de 19 éléments.

Parmi les principaux absents, on note Willem Geubbels de retour de blessure, Pietro Pellegri blessé et Danijel Subasic suspendu. Jemerson et Arthur Zagre n’ont pas été retenu tout comme Stevan Jovetic. En revanche, les principaux cadres sont là avec Wissam Ben Yedder, Islam Slimani et Aleksandr Golovin.