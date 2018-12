L’OL joue sa qualification en 8e de finale de Ligue des Champions lors d’un déplacement Ukraine ce mercredi pour y affronter le Shakhtar Donetsk (à suivre en live sur Foot Mercato). Un match nul suffirait aux Gones pour passer au tour suivant.

Bruno Genesio vient de communiquer un groupe de 20 joueurs. On retrouve les habituels titulaires en plus des jeunes Caqueret et Ndiaye. Très bon contre Manchester City à l’aller et au retour, Cornet n’est pas disponible, tout comme Morel, Rafael ou encore le blessé de longue date Amine Gouiri.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Gorgelin, Racioppi - Denayer, Dubois, Marçal, Marcelo, Mendy, Tete - Aouar, Caqueret, Diop, Ndombele, Ndiaye, Tousart - Dembélé, Depay, Fekir, Terrier, Traoré