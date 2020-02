Premier joueur à remporter trois Ballon d’Or consécutifs (1983, 1984, 1985), meilleur Bianconero de tous les temps désigné par la Juventus, deuxième meilleur buteur de l’équipe de France (41 buts), meneur de jeu emblématique des Bleus et victorieux de l’Euro 1984, on ne présente plus Michel Platini, l’ancien président de l’UEFA âgé de 64 ans. Passé par la mythique équipe des Verts de l’ASSE, celui qu’on surnommait le Roi Michel en Italie aurait pu, au cours de sa carrière, porter le maillot de l’OM.

« J’avais des propositions de Barcelone et de Marseille ; Bernard Tapie m’avait demandé de venir. Un jour, l’Avocat (Giovanni Agnelli, le propriétaire du club et de la Fiat, ndlr) m’invite chez lui. On fait le tour de sa propriété et il m’interpelle : C’est sur tu arrêtes ? Tu ne veux pas resigner ? Tu ne vas pas dans un autre club, hein ?" Je lui ai assuré que non. Il m’a proposé de travailler avec lui, je lui ai dit : non je rentre au port. Je suis rentré au port », a confié Michel Platini au cours d’un entretien accordé au Journal du Dimanche.