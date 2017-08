Le Legia Varsovie est un club qui ne manque pas d’humour. Lors du barrage aller de la Ligue Europa (1-1 face au Sheriff Tiraspol), les fans du club de la capitale polonaise ont brandi un énorme tifo pour se moquer de l’amende de 35 000 euros infligée par l’UEFA.

On peut voir un cochon géant qui représente l’UEFA et qui prend l’argent pour soi. Façon de montrer que l’organisation se remplit les poches avec les amendes. Le Legia avait reçu cette sanction en raison d’un autre tifo où le club avait dénoncé l’Allemagne lors de l’insurrection de Varsovie.

Madness ! Legia Warsaw's tifo in response to a €35,000 from UEFApic.twitter.com/EPLKRfm9D3

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 18 août 2017