La rencontre entre Manchester United et le PSG approche à grands pas (ce mardi à 20h45, match à suivre en live sur notre site). Tous les fans de football sont impatients, y compris Patrice Evra. L’ancien latéral gauche, passé par les Red Devils entre 2006 et 2014, a adressé un message d’encouragement à son ancien club sur le réseau social Instagram. Ils demandent aux joueurs d’être à la hauteur du rendez-vous, lui qui a également porté le maillot de l’OM en 2017.

« J’ai un message pour tous les joueurs et tous les supporters de Manchester United. Demain, le PSG, gros match. J’ai beaucoup de respect pour le PSG, j’y ai beaucoup d’amis. Mais nous sommes Manchester United donc s’il vous plaît les gars, faites en sorte que demain nous soyons fiers de vous, en courant partout, en donnant tout ce que vous avez. Je veux des gens qui mangent la pelouse. Vous les fans, vous avez un grand rôle à jouer. Pour nous, c’est le Théâtre des rêves, il faut que ce soit le Théâtre des cauchemars pour eux. Paul (Pogba), qui pourra te stopper en box to box ? David De Gea, demain, la boutique est fermée, ferme la porte. Anthony (Martial), je me fiche que tu sourisses ou non, je veux que tu détruises les gens. Rashford, prouve-moi que tu es un vrai Mancunien. Ole (Solskjaer), Mike Phelan, merci beaucoup. Tout ceci est un ordre venu de votre arrière-gauche préféré. I love this game ! »