Un transfert très difficile à pronostiquer : Neymar a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. La star brésilienne tourne donc la page de la MSN. Après s’être déjà justifié sur son départ, Neymar a adressé un message émouvant à Lionel Messi et Luis Suarez, ses anciens coéquipiers.

« Les frérots… je vous souhaite le meilleur, merci pour ces années d’immense bonheur et d’apprentissage. Je me suis accompli en jouant avec vous… une des raisons de ma venue à Barcelone, c’était Messi, parce je voulais jouer avec mon IDOLE et le PLUS GRAND dans le football. Je te remercie pour tout cette affection, je suis ton fan et je le resterai toujours !! Gordooo Luis Suarez, tu es arrivé en apportant ta joie énorme, et en sachant que les trois sudams viseraient juste… j’ai appris plusieurs choses de toi, comme frapper directement hahaha…. JE VOUS SOUHAITE LE MEILLEUR !! JE VOUS AIME », peut-on lire sur son compte Instagram.