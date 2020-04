Le football français se retrouve face à plusieurs chantiers en raison de la suspension des compétitions. La préoccupation principale résulte du financier. Les clubs se retrouvent dans une situation inconfortable, en l’absence de recettes et sans les montants des droits TV, non versés par Canal + et beIN Sports.

Il va cependant falloir trouver une solution pour rembourser les acheteurs de billets ou d’abonnements, si la saison ne va pas à son terme ou si des matches se tiennent à huis clos. Pour cela, le ministère des Sports étudie une piste qui pourrait soulager les trésoreries des clubs : la délivrance d’avoirs. Ces derniers pourraient selon l’Équipe être valables sur une longue durée, de un à deux ans. Affaire à suivre.