Grand espoir de l’Olympique de Marseille, club où il a été formé, Brice Nlaté n’a pas connu le destin rêvé. Victime d’un grave accident de voiture en décembre 2014, alors qu’il avait été convoqué avec le Cameroun pour la CAN 2015 (sans avoir disputé un seul match en équipe première), le jeune défenseur est opéré, voyant ses rêves de jouer au football et même de pouvoir remarcher s’envoler.

« J’ai vu les radios, c’était impressionnant. La rotule (du genou gauche), qui avait explosé, était en plusieurs morceaux. Plus les croisés (du genou droit) », se souvient Maxime Matton, kinésithérapeute à Marseille. Après de longs mois en soin, un prêt à Créteil (en 2017), et des douleurs qui peinaient à s’envoler, Brice Nlaté perçoit enfin la lumière. Sans club depuis un an, le jeune joueur de 21 ans est à l’essai avec le Red Star qui évolue cette année en National. Un exemple de persévérance.

