Le mercato est lancé un peu partout en Europe. Et certains joueurs sont bien décidés à claquer la porte de leur club. C’est le cas de Walace (22 ans), qui a séché la reprise de l’entraînement du Hambourg SV pour forcer un départ. Le milieu défensif, mécontent de son temps de jeu, entend partir et son agent prospecte un peu partout pour lui trouver un point de chute. Et selon le quotidien allemand le Hamburger Morgenpost, l’international auriverde (2 sélections), révélé au Grêmio Porto Alegre, a ainsi été proposé à l’Olympique de Marseille et aux Girondins de Bordeaux, Flamengo et l’Atlético Mineiro étant eux clairement intéressés par ses services d’après O Globoesporte.

Si le club au scapulaire vient d’accueillir Souahilo Meïté (23 ans) en prêt en provenance de l’AS Monaco, les Phocéens, dépendants de leur Auriverde Luiz Gustavo dans ce secteur, seront peut-être intéressés par le natif de Salvador, présenté comme « un joueur solide, physiquement puissant, doté d’un bon jeu de passe » par notre confrère allemand de FussballTransfers Tobias Feldhoff. Donnée à prendre en compte, le HSV, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2021, n’entend pas spécialement le laisser filer après avoir investi plus de 9 M€ sur lui en janvier 2017. Affaire à suivre.